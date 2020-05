Incendio nei vecchi alloggi del Motel dell’area di servizio autostradale della Pavesi. Tre alloggi prendono fuoco

SAN NICOLA LA STRADA – Nel pomeriggio di sabato, 9 maggio 2020, si è sviluppato un incendio nei vecchi alloggi dell’ex Motel dell’Area di Servizio autostradale “San Nicola Est”. Ad accorgersi dell’incendio è stato il Sottufficiale della Polizia Municipale, Maresciallo Giovanni FERRANTE, che si trovava ad operare sul Viale Carlo III all’altezza dell’ingresso pedonale dell’Area di Servizio “San Nicola Est”, unitamente al Maresciallo Edoardo RUSSO ed all’Assistente Capo Francesco GIANMARINO.

Accortisi dell’incendio che prontamente hanno allertato i Vigili del Fuoco che accorsi sul posto sono riusciti a spegnere l’incendio. Le fiamme hanno arrecato gravi danni a due dei circa dieci alloggi che negli anni settanta alloggiavano i viaggiatori dell’Autostrada Roma-Napoli in direzione della Calabria. Icone del progresso post bellico, dell’Italia che viaggia sulle autostrade per affari o per vacanza, i motel, soprattutto quelli della catena Agip, sono stati importati imitando le funzioni dei loro omologhi americani.

Sono serviti come tappa intermedia nei lunghi itinerari e hanno fatto da sfondo a soggiorni di lavoro o di svago. Quello di San Nicola Est fu uno dei pochi motel italiani non appartenenti al gruppo Agip. Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. È presente in 31 paesi di 4 continenti, opera in circa 1.000 location, gestisce 4.000 punti vendita ed è presente in 150 aeroporti.

Autogrill può contare su oltre 60.000 collaboratori e serve ogni anno 1 miliardo di viaggiatori. Nel 2019 Autogrill ha conseguito ricavi pari a 5 miliardi di euro. Nel 1977 dalla fusione delle attività di ristorazione autostradale di Motta, Alemagna e Pavesi (controllate dalla Sme, finanziaria del gruppo Iri), nasce Autogrill S.p.A. L’azienda rimarrà nel sistema delle partecipazioni statali fino al 1995.

Nel 1995 Autogrill esce definitivamente dal controllo della Sme e viene privatizzata: Edizione Holding, finanziaria della famiglia Benetton, diventa azionista di maggioranza.