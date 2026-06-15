Incidente in galleria. Feriti gravi e code in autostrada

PINETO – Incidente stradale avvenuto pochi minuti fa sull’A14, all’interno della galleria Solagne, nel territorio comunale di Pineto. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate nel tratto autostradale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e due ambulanze del 118. Secondo le prime informazioni disponibili, ci sarebbero dei feriti, ma al momento non sono ancora note né il numero delle persone coinvolte né la gravità delle lesioni riportate.

L’incidente si è verificato circa dieci minuti fa e sta provocando forti disagi alla circolazione. Il traffico risulta infatti bloccato nel tratto dell’A14 interessato dall’emergenza, mentre sono in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto.

L’incidente è avvenuto in direzione sud, verso Pescara. Al momento sarebbero state estratte due persone ferite da un’auto coinvolta nel sinistro, ma le loro condizioni non sono ancora note. Sul tratto interessato si sarebbero formati quasi 2 chilometri di coda.

Grave il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A14, sotto la galleria Solagne, nel territorio di Pineto.

Secondo le ultime informazioni, un uomo di 47 anni ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Mazzini di Teramo. Anche una donna di 49 anni ha riportato un politrauma ed è stata trasferita in codice rosso allo stesso nosocomio teramano.

Ferito inoltre un uomo di 50 anni, che ha riportato un trauma toracico. Per lui è stato disposto il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Giulianova per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Autostradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Restano da chiarire le cause che hanno provocato lo scontro tra i veicoli coinvolti.