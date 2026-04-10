Incontro con lo zoologo Domenico Fulgione

Il Comitato Vivere, di Cancello, è al suo secondo incontro.

Il primo è stato lo scorso 18 febbraio, con relatore il dott. oncologo Antonio Marfella.

Il Comitato nasce con lo scopo di ” approfondire la conoscenza del nostro #habitat e stimolare un confronto aperto sul futuro della nostra comunità“.

Sensibile al tema ambientale, il comitato civico è nato in quanto “Il tema della salute ambientale richiede una riflessione ampia che parta dalla scienza per arrivare a soluzioni condivise.

Per questo motivo abbiamo scelto di puntare sul dialogo diretto tra cittadini e istituzioni“.

L’invito è per la prossima Tavola Rotonda:

Habitat, Biodiversità e Prospettive per il nostro territorio

Relatore il Prof. Domenico Fulgione, Zoologo e Professore Ordinario presso l’ Università di Napoli “Federico II”, “ci aiuterà a guardare al nostro territorio con occhi nuovi, analizzandone le criticità e le potenzialità ambientali“.