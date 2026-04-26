Stefano De Pinto campione italiano ETF

Vittoria e titolo italiano per il quindicenne Stefano De Pinto al PalaTorrino di Roma. Il giovane boxer di Aversa, nella categoria 97 kg, si è fatto valere nel corso delle tre riprese, ottenendo la vittoria per KO tecnico a seguito del ritiro dell’avversario, Cristian Udo. Questo importante successo nell’ETF (Extreme Top Fighters) rappresenta per Stefano un trampolino di lancio verso competizioni ed eventi di livello ancora più alto. De Pinto ha combattuto per i colori della Luciano International Team di Aversa ed è allenato dai maestri Daniele e Vincenzo Luciano. Un risultato che premia impegno, talento e determinazione, e che lascia intravedere un futuro ricco di successi.