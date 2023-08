Insediamento del neo Questore della Provincia di Caserta dr. Andrea Grassi

Nella mattinata odierna si è svolta la cerimonia di insediamento del neo Questore della Provincia di Caserta, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Andrea Grassi.

Dopo la deposizione della corona di Alloro sulla Lapide, posizionata all’interno dell’antico cortile della Questura, in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, il Questore dr. Andrea Grassi si è recato presso Palazzo Vecchio, dove è stato ricevuto dal Sig. Prefetto di Caserta dr. Giuseppe Castaldo.

Al termine di tale impegno istituzionale, ha incontrato, presso l’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, i Dirigenti e Funzionari della Questura e di tutti gli Uffici di Polizia presenti sul territorio della provincia, e quindi rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli organi di stampa locale.

L’attuale Questore si laurea in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma ed accede nei ruoli della Polizia di Stato nel dicembre 1986, presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato – corso per Vice Commissari.

Assegnato alla Questura di Bologna (Squadra Volanti e Squadra Mobile), successivamente, ha lavorato a Palermo, dal maggio al settembre 1992, dopo la strage di Capaci.

Trasferito a Roma, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha diretto sezioni del Servizio Centrale Operativo, coordinando e conducendo diverse indagini sulla criminalità organizzata, sui sequestri di persona, sulla ricerca di latitanti.

Dal 2003 al 2004, è stato Vice Direttore della Divisione I del Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Dal 2004 al 2005 è stato Dirigente della Sezione Antiterrorismo della D.I.G.O.S. di Roma.

Dal 2007 al 2009 ha diretto il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per Lazio, Umbria e Abruzzo. Nel 2009 è stato promosso Primo Dirigente e nominato Direttore della I Divisione del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Nel 2012, nominato Direttore della I Divisione del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.), ha diretto diverse indagini, anche all’estero (Australia, Venezuela, Costarica, Stati Uniti, Sud-Africa, Libia, Thailandia, Filippine, Namibia, Germania, Olanda, Spagna, Francia), in tema di criminalità organizzata, traffico internazionale di droga, ricerca latitanti.

Nel 2016 è stato nominato Vicario del Questore di Firenze, incarico che ha mantenuto fino al mese di gennaio 2018. Dopo la nomina a Dirigente Superiore della Polizia di Stato è diventato Questore della provincia di Vibo Valentia.

Nel 2019 è stato nominato Vice Consigliere Ministeriale presso la Direzione Centrale per le politiche del personale e gli affari generali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Dal 2021, in posizione di fuori ruolo, ha lavorato per il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. Nel 2022 è stato candidato al Premio Aretè, categoria Comunicazione istituzionale, quale autore dello spot “Aiutaci a ritrovare la strada”.

Autore di una pubblicazione scientifica per la UTET, è stato relatore e docente presso la Scuola Superiore di Polizia, la Scuola Allievi Ufficiali e la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonché presso gli Atenei di Tor Vergata e Sapienza.

Nel corso della carriera è stato insignito di 2 onorificenze al Merito della Repubblica, ha conseguito 9 riconoscimenti per merito straordinario, 20 per merito ordinario, nonché di un attestato della Protezione Civile.