Inter e Atalanta non si fanno male, adesso Milan e Napoli si possono avvicinare

Giornata molto intensa quella di ieri in serie a. Gara rocambolesca a Reggio Emilia tra Sassuolo e Verona con i veronesi che vincono 2-4. Tutto facile per Juventus e Lazio che vincono con Udinese e Salernitana. Finisce in parità la super sfida tra Atalanta ed Inter, un pareggio che questa sera da l’opportunità al Milan di superare l’Inter in caso di vittoria ed al Napoli di accorciare in caso di vittoria in casa del Bologna. Chiude il turno alle 20:45 Fiorentina-Genova

Risultati: Sampdoria-Torino 1-2, Salernotana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli 1-1, Roma-Cagliari 1-0, Bologna-Napoli 18:30, Milan-Spezia 18:30, Fiorentina-Genova 20:45