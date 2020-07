Intero condominio multato per sacchetto selvaggio

Questa è una notizia che scriviamo con molto piacere, che serva da monito a tutti i detrattori della raccolta differenziata e a tutti i disobbedienti che vanificano il rispetto delle regole dei tanti cittadini virtuosi. Abbiamo appreso che un intero condominio del centro storico di Maddaloni, che per una questione di privacy ometteremo di menzionare, è stato multato perchè alcuni condomini depositavano i rifiuti in sacchetti neri che non permettevano di identificare i rifiuti e senza alcun rispetto per il calendario della raccolta differenziata,

Purtroppo in quel condominio dovranno pagare tutti, anche chi, e saranno di certo la maggioranza ha sempre depositato i rifiuti secondo le regole. Dovrà pagare anche chi, in quel periodo si trovava fuori città e quindi non ha proprio prodotto e depositato rifiuti.

La Polizia Municipale sezione Ecologia del comune di Maddaloni ha multato i condomini per un totale di €150.