Cronaca

Interruzione idrica in diverse zone, mercoledì 26 Novembre: ecco dove

Di Linda Rea

Caserta. La società Nepta informa che, a causa di una dispersione localizzata sulla condotta adduttrice in Ghisa Dn 350, situata

in Via Vessella – Parco Cerasola, nel Comune di Caserta, in data 26/11/2025, dalle ore 10,00 e fino a termine lavori, previsti per la tarda serata dello stesso giorno (salvo imprevisti), si verificheranno diffuse interruzioni nell’erogazione idrica su gran parte del territorio cittadino.

Le zone interessate saranno in particolare:

  • Centro Storico
  • Via Falcone
  • Via Borsellino
  • Via Ruggiero e traverse
  • Viale Beneduce e traverse
  • Viale Cappiello e traverse
  • Viale dei Bersaglieri e traverse
  • frazioni di Centurano
  • Tredici
  • Falciano
  • San Benedetto
  • Ercole