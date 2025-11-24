Interruzione idrica in diverse zone, mercoledì 26 Novembre: ecco dove

Caserta. La società Nepta informa che, a causa di una dispersione localizzata sulla condotta adduttrice in Ghisa Dn 350, situata
in Via Vessella – Parco Cerasola, nel Comune di Caserta, in data 26/11/2025, dalle ore 10,00 e fino a termine lavori, previsti per la tarda serata dello stesso giorno (salvo imprevisti), si verificheranno diffuse interruzioni nell’erogazione idrica su gran parte del territorio cittadino.
Le zone interessate saranno in particolare:
- Centro Storico
- Via Falcone
- Via Borsellino
- Via Ruggiero e traverse
- Viale Beneduce e traverse
- Viale Cappiello e traverse
- Viale dei Bersaglieri e traverse
- frazioni di Centurano
- Tredici
- Falciano
- San Benedetto
- Ercole