Interventi a tutela della salute dei migranti negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli

CASTEL VOLTURNO – Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a “Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità’ negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli”, che prevederà l’attivazione di 4 equipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali, destinato ai soggetti contemplati dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017.

Per l’attivazione della procedura è previsto l’utilizzo di risorse pari ad euro 360.000,00 di cui €320.000,00 per le Unità mobili e € 40.000,00 per l’acquisto e la successiva distribuzione dei kit igienici, DPI e medicinali.

Gli interventi delle Unità Mobili saranno realizzati all’interno degli insediamenti informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi, secondo quanto previsto per l’Obiettivo Specifico 3 (SO 3): Promote processes for the protection, integration and self-sufficiency of the target population, encouraging also active participation in social life – Sub-Action 3: Actions for the social and economic inclusion of migrants, and their active participation in the social life of the communities – Task 3.1 Integrated assistance, treatment and rehabilitation measures to safeguard health and promote social inclusion of legally residing migrants living in severe vulnerability conditions del Progetto SU.PR.EME. Italia.

Stante le evidenti e comprovate ragioni di urgenza dovute alla necessità di attivare con immediatezza le azioni di contrasto della diffusione pandemica da Covid-19, le istanze di partecipazione all’Avviso dovranno pervenire, secondo le modalità previste dallo stesso, entro il 15° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania n. 92 del 27 aprile 2020.