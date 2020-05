Intervista ad Andrea Martella sul “Decreto Rilancio“ e sull’editoria con la partecipazione di Belvederenews

Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’editoria è stato ospite ieri di “Direttamente”:il live in onda sulla pagina Fb del PD provinciale di Treviso (a cui spesso ha partecipato anche la testata locale campana Belvederenews) condotto da Roberto Grigoletto, che ha chiesto al sottosegretario notizie circa il nuovo decreto, dando l’occasione a Martella di anticipare le misure fondamentali:

“Dopo il Decreto “Cura Italia” con 25 miliardi a disposizione, c’è stato il “Decreto liquidità” per le imprese, ora nella fase 2 di confidenza con il virus, c’è un terzo decreto con 55 miliardi di risorse, il cosiddetto “Decreto rilancio”,necessario per far in modo che si possa ripartire. Il Decreto contiene più di tre miliardi di risorse per la sanità (per rafforzare l’assistenza territoriale, per garantire più assunzioni, e più posti in terapia intensiva e subintensiva). Poi c’è il capitolo sul lavoro, con il quale sono stati di finanziati tutti gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e naspi); sono state confermate le indennità per gli autonomi; introdotte nuove indennità per i lavoratori intermittenti e il reddito di emergenza. È stata prevista un’estensione dei congedi e un bonus di un credito di imposta del 110 per cento. Un particolare intervento ha riguardato le imprese, per le quali sono state previsti: la proroga della sospensione dei versamenti; contributi a fondo perduto; crediti di imposta su affitti e spese di adeguamento; riduzione delle bollette elettriche e l’eliminazione della rata IRAP per le imprese. Per quanto riguarda il turismo, abbiamo inserito una tax credity sulle vancanze in Italia e una serie di interventi come l’esenzione dall’imu per alberghi e stazioni balneari. Un altro settore su cui stiamo intervenendo è quello della cultura e dell’editoria, sui cui non mi dilungo in questo momento. Tengo tengo poi a sottolineare che è stato poi previsto uno stanziamento di tre milioni e mezzo agli enti locali. Anticipo, inoltre, che stiamo lavorando a un “Decreto semplificazione”,per rimuovere tutti gli ostacoli burocratici nella vita dei cittadini e delle imprese”

Si tratta-ha proseguito il sottosegretario-di interventi di emergenza, che valgono il doppio di una manovra economica e fatti in pochi giorni ed è chiaro che non sono sufficienti, perché dovranno essere accompagnati dalla modernizzazione delle imprese e dalla rivoluzione digitale,

È intervenuto poi Leone Civetta, vice segretario provinciale di Treviso del PD, che ha sottolineato la vicinanza del Governo nei confronti del Veneto e poi l’importanza della collaborazione con gli enti locali.

Martella, a tale proposito, ha ribadito la necessità di mettere fine a ogni sorta di competizione fra governo e regioni (le quali hanno cambiato spesso idea da un giorno all’altro), perché le sfide si vincono solo grazie alla coesione. In questo senso, il governo non ha mai cercato scontri, ma è intervenuto con sostanziali finanziamenti. Per quanto riguarda il Veneto, ad esempio, si è intervenuti sul fisco, sulle imprese, sulla sanità e sui trasporti.

Grigoletto è passato poi all’editoria ponendo la domanda di Belvederenews sulle fake news

“La quantità delle false notizie che circolano quotidianamente ha raggiunto dimensioni tali che il rapporto 2017 del World Economic Forum ha inserito la diffusione della disinformazione tra i maggiori rischi globali, a causa dei risvolti politici, sociali ed economici che una distorsione intenzionalmente guidata dell’opinione pubblica può provocare. Anche Facebook sta rafforzando la lotta alle fake news con l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale. Qual è il prontuario che permette a un lettore di riconoscere una fake news?“

Martella ha replicato dicendo che già in una situazione ordinaria le fake sono state deleterie per la coesione sociale, ma durante la pandemia è emersa maggiormente la loro pericolosità, per la protezione civile e per la salute dei cittadini. Il tema della incidenza negativa delle fake news è stato sottolineato anche dall’OMS e dalle stesse piattaforme on line.Sulla questione della cattiva informazione è stato istituito un gruppo di lavoro, nato con l’idea che non debbano esserci volontà sanzionatorie, ma continuo monitoraggio, per fornire consigli utili a chi si approccia al mondo dell’informazione e per elaborare i dati dell’Agicom e dei motori di ricerca.

“È bene specificare che tale commissione, che è stata istituita per questa fase di emergenza, non entra nel merito delle opinioni e delle singole fake, perché la libertà di opinione e di accesso alla rete non può essere lesa”.

Grigoletto, giustamente, ha sottolineato poi il tema della responsabilità di chi fa formazione e degli organi di stampa. Per questo motivo ha chiesto a Martella un parere sul comportamento di giornali e giornalisti

Il giudizio di Martella è stato globalmente positivo, anzi, ha elogiato il ruolo dell’editoria nella lotta contro il coronavirus, perché ha rappresentato uno spazio di libertà. Importantissimo è stato poi il ruolo della stampa locale per capire cosa accadeva nei vari territori ( e proprio per questo fondamentale compito va sostenuta).

In questa emergenza è emersa anche una ricerca di competenza da parte del sistema dell’informazione e non solo. La deontologia professionale si sta facendo strada e il sensazionalismo non fa più breccia tra i direttori dei giornali locali.