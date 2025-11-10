Investita da una moto vicino al McDonald’s: gravissime le condizioni

Napoli. Un terribile incidente si è verificato, durante la notte, in Via Giambattista Marino a Fuorigrotta, di fronte allo Stadio Maradona, all’altezza del fast-food McDonald’s.
Una ragazzina di 14 anni è stata investita da una moto, guidata da un ventenne, mentre attraversava la strada, rimanendo gravemente ferita, a seguito dell’ impatto violentissimo.
La ragazza è stata sbalzata per diversi metri, cadendo rovinosamente al suolo.
Il conducente della moto si è fermato per prestare soccorso.
Intervenuti subito i soccorsi sul posto con un’ambulanza del 118 dell’Asl di Napoli 1 Centro.
Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari che l’hanno soccorsa.
Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.
Sul posto sono intervenuti subito anche gli agenti della Polizia Locale di Napoli.
Le indagini sono affidate al reparto infortunistica stradale, guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo.