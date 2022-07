Investito il celebre linguista Luca Serianni

Luca Serianni 74 anni, celebre linguista e filologo,è stato investito ad Ostia e purtroppo in questo momento lotta tra la vita e la morte presso l’ ospedale San Camillo. Il professore, intorno alle 7:30, era in procinto di attraversare la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri quando è stato travolto da una Toyota Yaris, guidata da donna di 52 anni, che si è fermata per soccorrerlo

È quasi pleonastico ricordare l’eccezionale carriera del professor Luca Serianni. Vicepresidente della Società Dante Alighieri, ha insegnato all’università Sapienza di Roma dal 1980 al 2017, è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei. A parte la sua celeberrima grammatica, ha curato a partire dal 2004, il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli.

Chi scrive è grato al professor Serianni, oltre che come tutti per la sua grande statura di studioso, anche perché con estrema gentilezza -circa un anno fa- mi ha inviato un suo articolo (che avevo difficoltà a reperire) dal titolo “Appunti sulla lingua di Pasolini prosatore”. Fui colpito da come, nonostante non mi conoscesse e non avesse il pdf dell’articolo o del volume in cui tale articolo era contenuto, si fosse preoccupato di cercarmene una bozza in word che ancora custodiva. È sempre vero che grandi qualità intellettuali e culturali si abbinano spesso alla ricchezza umana di chi non elemosina cordialità, comprensione e gentilezza.