“Io, Tony Tammaro”. L’artista si racconta a Roccamonfina

Il comunicato della casa editrice.

Sarà presentato a Roccamonfina (CE) domenica 9 agosto alle ore 18:30, in piazza Nicola Amore,

l’autobiografia “Io, Tony Tammaro – antidepressivo naturale senza effetti collaterali”, Graus

Edizioni, di Tony Tammaro e Ignazio Senatore.

Dialogherà con Tony Tammaro lo speaker di Radio Punto Nuovo Bruno Gaipa.

Interverrà: Giovanna Prata, direttore editoriale della Graus Edizioni.

Saluti del Sindaco di Roccamonfina Carlo Montefusco

La serata ha ricevuto il Patrocinio morale del Comune di Roccamonfina.

Ha girato con la sua chitarra tutti i 550 comuni della Regione Campania, portando la musica anche

in quelle amene località dove non si sarebbero mai esibiti Vasco Rossi o Ligabue. Solo dopo 25

anni di gavetta ha realizzato il primo tour italiano: Milano, Bologna, Roma e, ovviamente, Napoli e

Salerno. Lo hanno definito sociologo, grande musicista però lui ha solamente fatto quello che gli

veniva spontaneo di fare. Dalla musica al cinema, dalle musicassette piratate da “Mixed By Erry”,

verso il quale nutre un sentimento di odio e amore perché, allo stesso tempo, pur sottraendogli la

possibilità di ottenere lauti guadagni gli ha permesso una diffusione inaspettata della sua musica in

tempi in cui i social erano cartoni animati di fantascienza, alle performance di attore al fianco di

attori e attrici come Ascanio Celestini, Biagio Izzo, Massimiliano Gallo e Cristina Donadio.

Un giorno, all’improvviso, ha deciso di sdraiarsi sul lettino dello psichiatra professore Ignazio

Senatore, abile penna, critico cinematografico e collaboratore per tante testate giornalistiche, e

raccontare tutta la sua vita che è sfociata in questa autobiografia, scritta a quattro mani proprio con

il Senatore, edita dalla casa editrice napoletana “Graus Edizioni”: “Io, Tony Tammaro –

antidepressivo naturale senza effetti collaterali”.

Un lavoro sorprendente, profondo, a tratti esilarante ed emozionante. Aneddoti, riflessioni, risatine

e J’accuse ritraggono un Tony Tammaro sorprendente e inedito, dall’ inizio della carriera, illuminata

dagli insegnamenti del padre, il grande chitarrista Egisto Sarnelli, fino alle lezioni tenute in alcune

Università. Un artista e un uomo che, quasi, nessuno si attende di incontrare e che tutti credono di

conoscere.