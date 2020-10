IODICE (NOI CAMPANI): “PRONTA LA NOSTRA LISTA PER LE COMUNALI A CASERTA

“Noi Campani sarà presente con una propria lista alle prossime comunali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere e nei maggiori centri della provincia. Il nostro obiettivo è replicare non solo in provincia di Caserta ma in tutta la Campania l’alleanza che ha portato alla vittoria del presidente De Luca”. Così Maria Luigia Iodice, consigliere regionale di Noi Campani. “Ovviamente non accetteremo prevaricazioni ed invochiamo pari dignità e rispetto al tavolo della coalizione. L’alleanza di governo regionale va perseguita in tutti i capoluogo al voto in Campania”, prosegue la dottoressa Iodice per la quale “Noi Campani sarà determinante per la città di Caserta. Ma è evidente che le alleanze vanno definite sul piano regionale e chi immagina di ottenere il nostro sostegno a Caserta e nello stesso tempo magari intende fare scelte diverse a Benevento dove è ricandidato sindaco il nostro leader Clemente Mastella si sbaglia di grosso. L’alleanza o si fa dappertutto o Noi Campani sceglierà in autonomia le migliori alleanze territoriali”, conclude l’onorevole Iodice.