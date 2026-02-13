Ischia flagellata dalla ponentata: mareggiata senza tregua da oltre 48 ore

Da oltre due giorni una violenta mareggiata sta mettendo a dura prova l’isola d’Ischia. Una straordinaria ponentata, alimentata da forti venti provenienti dal terzo e quarto quadrante, sta generando onde altissime e raffiche impetuose che stanno creando gravi criticità soprattutto nei comuni di Forio e Barano d’Ischia. A Forio le aree più colpite sono la Baia di San Francesco, dove nei giorni scorsi è stato interdetto un tratto di strada pedonale, la Baia di Citara e il litorale che costeggia via Giovanni Mazzella: qui il mare si infrange con violenza inaudita, raggiungendo la carreggiata. In zona Chiaia la sabbia è stata trascinata fin sulla sede stradale, mentre onde violentissime si registrano anche nei pressi del porto. Situazione critica anche a Casamicciola Terme, dove lungo la statale il mare supera il muro di contenimento e invade la strada. Non risparmiata la Baia dei Maronti, nel territorio di Barano d’Ischia, dove le onde hanno distrutto parte della passerella che costeggia la spiaggia. Nel comune di Ischia persistono disagi per l’acqua alta al piazzale Aragonese, sulla Riva Destra e in via Iasolino. Fermi gli aliscafi, solo le navi, tra cui i traghetti Caremar, garantiscono i collegamenti marittimi, operando però in condizioni estremamente difficili.

(Foto Gennaro Savio)