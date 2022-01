Istituto Alberghiero : Tutti a scuola ma senza merenda .

Caserta. A scuola senza merenda . Sembra questa la regola per tutti i ragazzi che frequentano l’Istituto Alberghiero , sia del plesso di Puccianiello che quello di Centurano.

Secondo alcune segnalazioni arrivate alla nostra redazione la motivazione di tale decisione , spiegata da una professoressa , sarebbe da ricercare nel fatto che ,essendo le aule molto piccole non permetterebbero il rispetto di una regola – anti Covid la quale , sempre secondo la versione della professoressa , prevederebbe che i ragazzi per fare merenda devono restare distanziati almeno due metri l’uno dall’ altro .

La notizia sembra non sia stata presa di buon grado dai genitori anche perché’ molti di loro ritengono anomalo il fatto che i banchi debbano essere distanziati fra loro di almeno due metri solo nel caso della merenda e non , come logica vorrebbe, per l’intera durata delle lezioni.