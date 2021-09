ISTITUTO“TERRA DI LAVORO”:L’ANNO SCOLASTICO INIZIA CON DUE GIORNI D’ANTICIPO

comunicato stampa itc terra di lavoro

Caserta – Mentre il calendario scolastico della Regione Campania prevedeva l’inizio del nuovo anno scolastico per mercoledì 15 settembre, all’Istituto “Terra di Lavoro” la prima campanella è suonata con due giorni di anticipo, infatti – evidenzia la preside Emilia Nocerino – l’accoglienza è stata effettuata con grande calore, il mio staff ha ricevuto gli allievi per affrontare questo nuovo percorso scolastico, tutto è stato preparato in maniera scrupolosa, osservando le norme vigenti previste da questa emergenza sanitaria, Nelle classi sottolinea – la vicepreside Brunella Arena – è stato rispettato il distanziamento. rispettando il distanziamento e tutte le vigenti norme, anche con percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita degli allievi. Prepararsi al primo giorno di scuola significa predisporre in classe un ambiente cordiale e accogliente, consapevoli dell’importanza del momento e di un’emozione che interessa non solo i ragazzi, ma anche per i docenti, infatti, l’ingresso in un ambiente nuovo per gli allievi, deve in loro stimolare coinvolgimento e curiosità, solo così verranno, successivamente, con gioia e troveranno un ambientamento sempre migliore. Infine, nei prossimi giorni, nel cortile della scuola sarà presente il camper vaccinale su iniziativa della ASL Caserta e della Regione Campania, dove sarà possibile vaccinarsi, senza alcuna prenotazione, muniti di tessera sanitaria e di un documento d’identità, naturalmente i maggiorenni potranno farlo per libera scelta, mentre i minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori.