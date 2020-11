Italia Viva Caserta: Le nomine dei coordinatori di zona. Tutti i nomi

Ieri 12 novembre, i Coordinatori Provinciali di Italia Viva, Carmen De Rosa e Peppe Altieri, dopo l’Assemblea Nazionale del 7 novembre, hanno ritenuto, nel dare seguito a quanto approvato nella stessa a procedere alle prime nomine dei Coordinatori di Zona e Comunali.

Per l’Area Caserta, comprendente i comuni di: Caiazzo, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Piana di Monte Verna, Ruviano, San Nicola la strada, sono stati nominati Coordinatori di Zona:

Raffaella Zagaria, Avvocato, sostenitrice della lista Italia Viva e Candidata alle scorse regionali

Pasquale Antonucci Colonnello A.M. Candidato alle scorse regionali, Consigliere comunale con delega alla Protezione Civile e ai rapporti con le Forze Armate

Per la Città di Caserta sono stati Nominati Coordinatori Comunali:

Marta Tammaro Responsabile Comunità terapeutiche

Giovanni Megna Avvocato, Consigliere comunale, sostenitore di Italia Viva sin dalla nascita

Gli stessi avranno il compito di far conoscere i principi ispiratori del Partito e diffondere le proposte dello stesso. Saranno altresì impegnati alla crescita di Italia Viva promuovendo iniziative politiche e specifiche su temi locali.

Con le prossime amministrative del 2021 Italia Viva sarà presente in tutti i comuni al voto ed in particolare, nella Città capoluogo, i Coordinatori Comunali Tammaro e Megna svilupperanno tutte le iniziative utili per la formazione della lista e del programma elettorale, processo che vedrà il coinvolgimento fondamentale del Capogruppo al Comune Gianfausto Iarrobbino, insieme ai Comitati Civici della città di Caserta.

Per la stesura del programma elettorale Italia Viva si avvarrà del contributo, oltre che dei Comitati Civici, anche dei numerosi iscritti e di quanti, nella società civile, vogliano confrontarsi e collaborare con noi alla stesura dei progetti per lo sviluppo della Città