Italia Viva :” Sindaco Marino ,interveni e salva il Circolo Nazionale “

Italia Viva, e per essa il suo consigliere comunale Pasquale Antonucci, è preoccupata, quanto i soci del Circolo Nazionale ed i cittadini di Caserta, della concreta possibilità che il prossimo 9 settembre questa città possa, perdere un pezzo importante della sua storia, in conseguenza della vendita all’asta del bene dove oggi è allocato il Circolo.

Sappiamo che oltre al gruppo di Italia Viva altri consiglieri comunali Le hanno, o Le stanno rivolgendo lo stesso invito.

Oggi noi vogliamo associarci a queste richieste ma vorremmo anche suggerirLe di porre in essere quei provvedimenti amministrativi che sicuramente non potranno impedirne la vendita ma ne potranno condizionare l’uso.

Il D.lgs. n. 490/99, e successive modifiche ed integrazioni ,consente, per motivi di particolare interesse storico, e questo è sicuramente il caso, di vincolare l’immobile nella sua destinazione.

Crediamo che questa città, aldilà degli interessi economici dell’Agenzia del Demanio, proprietaria del bene, debba considerare anche i propri di interessi.

Di altri negozi, ristoranti o bar non ce ne è assolutamente bisogno mentre è viva necessità di conservare pezzi della storia cittadina e consentire il prosieguo di quelle attività che sicuramente producono ricchezza ma diversa da quella materiale .

Pertanto La invitiamo a predisporre con immediatezza, non una lettera , ma un atto deliberativo di Giunta da portare in ratifica al primo Consiglio Comunale, con il quale si vincola, come consentito dalle leggi vigenti il bene oggi occupato dal Circolo Nazionale.

Il gruppo consiliare di Italia Viva è pronto, con tutti quelli che vorranno associarsi , a sostenere, in tutte le sedi una iniziativa a ciò finalizzata.

I coordinatori di Italia Viva

Peppe Altieri

Carmen De Rosa