Al Giordani partono i corsi di formazione a distanza per docenti nell’ambito del Progetto Future Labs

Caserta. Al via presso l’ITI.LS 2F. Giordani , con sede in via Laviano 18, di cui e’ Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Serpico, i Corsi di Formazione a Distanza nell’ambito dell’azione # 25 del PSND – PROGETTO FUTURE LABS.

Si tratta di Corsi di Formazione on line per Docenti dell’Infanzia, del Primo e del Secondo Ciclo.Questa l’articolazione dei Corsi: 11 ore di formazione e 4 ore di elaborazione con project work finale nel periodo compreso fra giugno e luglio 2020. Il Direttore del Corso e’ la Dott.ssa Antonella Serpico Dirigente Scolastico della Scuola Polo Future Labs.

Questi le aree dei nuovi corsi: AREA COOPERATIVE LEARNING E UTILIZZO DEL CLOUD -Formatore Prof.ssa Giovanna Giannone Rendo- AREA CREAZIONE ED UTILIZZO DEI CONTENUTI IN REALTA’ AUMENTATA, VIRTUALE E MISTA- Formatore Prof.ssa Rosalia Pannitti-AREA GAMIFICAZIONE -Formatore Prof.Raffaele Prosperi- AREA INTERNET DELLE COSE IoT-Formatore Prof. Antonio Di Giacomo.

Per ulteriori chiarimenti visitare il sito: http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/news1920/sito%20FutureLabs7indexhtml

ITI.LS 2F. Giordani” via Laviano, 18 CASERTA

NUOVI CORSI FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO FUTURE LABS