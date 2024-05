IX Edizione del Premio Internazionale di Poesia Ali e radici: Una Celebrazione della Creatività e dell’Espressione Artistica

La IX edizione del Premio Internazionale di Poesia è oramai in pieno svolgimento e fino ad ora fa registrare una partecipazione straordinaria, ma c’è ancora tempo per coloro che desiderano aggiungere la propria voce a questa celebrazione della poesia.

Con un numero crescente di iscritti, il Premio Internazionale di Poesia si conferma evento di rilievo nel panorama artistico. L’entusiasmo e la varietà delle opere ricevute finora, testimoniano l’impatto duraturo e universale della poesia come mezzo di espressione e di connessione.

La novità significativa delle ultime ore riguarda il Premio che sarà assegnato alla lirica prima classificata della sezione adulti: si tratta di un week end in una città d’arte.

La qualità e la profondità delle opere presentate in questa categoria si conferma di alto livello, il Premio Internazionale di Poesia continua in questo modo ad essere una delle eccellenze artistiche del nostro territorio.

Inoltre siamo lieti di annunciare che la video poesia è aperta a tutte e tre le categorie: giovani, giovanissimi e adulti. Questo offre un’opportunità unica per esplorare nuove forme di espressione poetica e ampliare il pubblico interessato alla poesia.

Altre novità di questa IX edizione riguardano il vernacolo e il racconto breve. Invitiamo gli artisti di tutte le età e provenienze a partecipare e a far giungere al concorso le loro voci uniche e autentiche

Per ulteriori informazioni su come partecipare e sui premi in palio, visitate il nostro sito web www.alieradici.org