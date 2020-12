Joseph Foll in finale per “Musica contro le mafie”

Joseph Foll, al secolo Giuseppe Follera, cantautore di Mondragone, è stato selezionato con il brano “Sbadiglio” tra i 10 finalisti del premio “Musica contro le mafie”.

Cresciuto a contatto con l’arte grazie al padre Alfonso, pittore e scultore puteolano, la sua prematura scomparsa stimola Joseph a cercare il percorso più adatto alle proprie inclinazioni.

Iniziano cosi le prime canzoni e le prime esibizioni che lo vedranno girare in Italia e in Europa dai bar di provincia ai piccoli club a palchi importanti in apertura di grandi nomi quali Gogol Bordello, Morgan, Mogol, Tricarico, Gragnaniello, Tonino Crotone, e tanti altri.

Ora in studio per il suo primo Album e a lavoro per la finale dell’ambito premio il giorno 20 dicembre che non si terrà a Cosenza come di consueto, ma per le normative anti-covid si svolgerà in streaming e potrà essere seguita sulle pagine social di “Musica contro le Mafie”.

Dal 2010 l’associazione, della rete di Libera fondata da don Luigi Ciotti, organizza il primo e più importante premio musicale europeo dedicato alla musica, con tematiche legate al sociale e, in particolar modo, all’impegno antimafia.

L’edizione di quest’anno ha contato oltre settecento artisti iscritti, in dieci hanno superato una durissima selezione e si contenderanno la finale.

Tre le giurie per valutare gli artisti in gara. La giuria “Responsabile” streaming composta da artisti quali Dario Brunori, Erica Mou, Gabriella Martinelli, Gianni Maroccolo. La giuria Generation “Z” composta da studenti dell’Unione degli Studenti e Libera Scuola & Formazione. La giuria “Social” composta da tutti coloro seguiranno la finale prevista il 20 dicembre alle ore 16.00 in diretta Streaming dal sito “Musicacontrolemafie.it”, oppure sulla pagina Facebook di Musica Contro le Mafie, dove poter votare l’artista o l’esibizione preferita. Condurrà Ismaele La Verdera, ospite don Luigi Ciotti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà al Palafiori di Sanremo nella settimana del Festival della Canzone italiana. Al vincitore verranno assegnati 10 mila euro per la realizzazione di un tour, oltre alla partecipazione a festival nazionali ed un mini tour europeo.

“Essere tra i dieci finalisti mi rende orgoglioso e felice”, ha dichiarato Joseph Follera. “Vincere sarebbe stupendo soprattutto per l’entusiasmo che mi darebbe per continuare a comporre musica. Confido in un consistente supporto da casa, sarebbe di grande aiuto essendo io un emergente”.