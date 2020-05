L’ Anva Confesercenti invita i “mercatari”di via Ruta ad attenersi alle regole anti COVID-19

CASERTA ,Avviso agli operatori del mercato bisettimanale di via Ruta a Caserta. Raccomandiamo ai nostri colleghi di rispettare e far rispettare anche ai clienti le linee guida regionali. Mascherina, guanti, distanziamento sociale di 1mt. e fornire ai fruitori gel igienizzante e guanti monouso per quelli sprovvisti.

Ora è il momento più delicato perché si dovrà convivere con il virus, vi prego quindi di non abbassare la guardia. Cari colleghi è per il nostro lavoro, è per continuare a lavorare, non mettiamo in condizione i Comuni di chiuderci di nuovo. Sarebbe la fine. Quindi massima responsabilità da tutti noi per il nostro futuro. Sicuro del rispetto delle norme da parte degli operatori.

Sebastiano Bernardo presidente regionale Anva Confesercenti. Giuseppe Amoroso vicepresidente provinciale Anva.