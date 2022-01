L’ arciconfraternita del SS. Corpo di Cristo e Rosario di Puccianiello elegge il nuovo priore

Caserta – L’antichissima arciconfraternita del SS. Corpo di Cristo e Rosario di Puccianiello ha il nuovo priore nella persona di Andrea Mingione, tra i fratelli con maggiore anzianità di iscrizione.

Le elezioni si sono svolte domenica scorsa nella chiesa della congrega alla presenza di don Carmine Ventrone, delegato vescovile per le Congreghe.

Il nuovo priore, Andrea Mingione, che ha preso il posto dell’uscente Ciro Nunziante, guiderà il pio sodalizio per il triennio 2022-2025. Insieme a lui sono stati eletti come consiglieri del seggio priorale Massimo Ferrara, Giuseppe Natale, Maria Tedesco e Domenica Viscardi, ai quali, nel primo incontro da tenersi entro una decina di giorni, verranno affidate le varie deleghe in modo da poter lavorare tutti insieme con il massimo spirito di partecipazione. Don Michele Della Ventura, parroco di Sant’Andrea di Puccianiello, continuerà a svolgere le funzioni di padre spirituale.

Andrea Mingione ha sottolineato che profonderà il massimo impegno durante il suo mandato, ponendosi come obbiettivi la carità e l’assistenza tanto dei fratelli quanto di tutto il popolo di Puccianiello, proprio perché si vuole testimoniare, sulla scia dei predecessori, la totale adesione ai principi religiosi e spirituali che animarono i primi confratelli oltre quattro secoli fa, allorché si unirono per dare vita nel 1553 alla congrega.

L’arciconfraternita del SS. Corpo di Cristo e Rosario di Puccianiello sicuramente farà sentire il suo peso come sodalizio cattolico nel circondario tifatino unitamente alle altre confraternite nell’ottica di promuovere la cultura e la fede legate al mondo confraternale, che nei vari paesi è stato sempre un punto fermo nell’organizzazione sociale.