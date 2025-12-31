ll marcianisano Francesco Golino porta la Fiamma Olimpica a Cassino.

Il marcianisano Francesco Golino porta la Fiamma Olimpica a Cassino: un momento storico verso Milano Cortina 2026

Un frammento di storia olimpica ha attraversato il Lazio il 27 dicembre 2025, facendo tappa anche a Cassino. In quella giornata, durante la ventesima tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, a portare la torcia è stato Francesco Golino, 28enne di Marcianise, selezionato come tedoforo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Un’emozione intensa e un onore raro: Francesco ha corso con la Fiamma Olimpica nel cuore di Cassino, diventando parte di un rito universale che unisce territori, persone e storie diverse sotto i valori dello sport, della partecipazione e dell’identità collettiva.

Ingegnere gestionale, oggi impiegato presso una società energetica, Francesco Golino è da sempre legato allo sport e alla corsa. Ha iniziato a praticare atletica leggera all’età di circa 11 anni con la Podistica Marcianise, distinguendosi fin da giovanissimo per impegno e risultati. Attualmente si allena individualmente ed è tesserato FIDAL come atleta autonomo, una scelta dettata dagli impegni lavorativi che lo portano spesso a spostarsi sul territorio nazionale.

Nel suo percorso sportivo ha preso parte a numerose competizioni podistiche, tra cui la mezza maratona di Napoli, e coltiva un sogno dichiarato: correre un giorno la Maratona di New York. La selezione come tedoforo per Milano Cortina 2026, nata quasi per gioco, si è trasformata in uno dei momenti più significativi della sua vita.

La tappa del 27 dicembre rientra nel grande Viaggio della Fiamma Olimpica, partito il 26 novembre 2025 da Olimpia, in Grecia, e arrivato in Italia il 4 dicembre, prima di attraversare tutte le regioni per oltre 12.000 chilometri. In 61 giorni, 10.001 tedofori (tra atleti, personalità e cittadini comuni) porteranno la Fiamma fino all’arrivo finale a Milano, previsto per il 6 febbraio 2026, pochi giorni prima dell’apertura dei Giochi.

Accanto all’impegno sportivo e professionale, Francesco Golino è anche socio dell’associazione Risvegli Culturali di Marcianise, realtà attiva nella promozione culturale e sociale sul territorio. Un legame che rafforza il valore simbolico della sua partecipazione: un giovane del Sud che, attraverso sport, lavoro e impegno civico, diventa ambasciatore dei valori olimpici in uno dei momenti più rappresentativi del cammino verso Milano Cortina 2026.

Comunicato Raffaele Scauzillo