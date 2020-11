In attesa della decisione finale del Ministero della Salute che arriverà solo domani, le indiscrezioni che arrivano da fonti della Regione indicano la Campania ancora in fascia gialla. La cabina di regia ha giudicato al momento stabile la situazione in Campania nell’ambito dell’emergenza Covid-19. A riferirlo è l’agenzia giornalistica Ansa.