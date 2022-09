La Caserta che vola!

Il casertano Paolo Tamburro, Colonnello dell’Aeronautica Militare, da ieri è il nuovo Comandante del 3°Stormo di Villafranca (Vr).

Parole di sincera gratitudine sono state indirizzate dal Colonnello Tamburro nel suo intervento, durante la cerimonia di avvicendamento, nei confronti delle Superiori Autorità per essere stato designato quale nuovo Comandante: “oggi assumo l’onore di preservare e tramandare la gloriosa storia del 3° Stormo, a tal proposito mi piace ricordare che non manca molto al 28 marzo 2023, giorno in cui ricorrerà il Centenario della Fondazione dell’Aeronautica Militare, un momento in cui, proprio partendo dalla nostra storia e dai nostri valori, dobbiamo volare verso il futuro. Ricevo una squadra, in cui regna l’armonia e la voglia di far bene. Una squadra pronta a scendere in campo con grinta e determinazione”.

Per l’occasione un altro casertano “doc” , Marco Cicala, rappresentante nazionale al Comparto Difesa e Sicurezza, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “il Colonnello Tamburro ha assunto il Comando di uno degli Stormi più importanti dell’Aeronautica Militare. Conosco molto bene Paolo, da tantissimi anni, e sono molto felice per questo prestigioso incarico, meritando a tutto tondo la stima e la fiducia concessagli dal vertice della Forza Armata. Come addetto ai lavori sono tranquillo e contento per tutte le donne e gli uomini che opereranno sotto il Suo comando. Lo stile, la capacità di ascolto, essere tra e con il proprio personale da sempre hanno contraddistinto l’azione di Comando del Colonnello Tamburro. Un vero leader che con tantissimi sacrifici ha realizzato, e sta realizzando, i sogni da bambino che lo spinsero fin dalla giovane età ad arruolarsi quale Ufficiale dell’Aeronautica Militare. Vola alto Paolo, sempre con valore verso le stelle. Complimenti!”