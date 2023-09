La Casertana ai suoi eroi

Di Michele Ventrone

Come promesso, ecco la seconda parte dell’articolo fatto qualche giorno fa sulla rosa della Casertana calcio. Focus su centrocampo e attacco. Cominciamo con Marco Toscano. Centrocampista classe ’97, cresce nel Palermo e ha nel suo curriculum varie esperienze in C, toccando persino la B. Antonio Atteo, centrocampista centrale di 22 anni, conta varie presenze in D. E’tra i rossoblù da dicembre scorso. Coetaneo e dello stesso ruolo di Atteo è Mattia Matese, che, però vanta alcune presenze anche nella terza serie. Stefano Paglino è un centrocampista di fascia destra. Preso in prestito dal Novara l’anno scorso, ha contribuito alraggiungimento dei playoff da parte dei “falchetti”, tanto da convincere la dirigenza ad acquistarlo definitivamente. L’esperto ala sinistra Gianluca Turchetta è uno dei “pezzi da 90” della rosa con più di duecento presenze in C e vari gol all’attivo. Non meno prolifico è Mirko Carretta. Ala destra classe ’90, vanta profonda esperienza in B con le maglie di Ternana, Cremonese, Cosenza, Perugia e Sudtirol, squadra da cui è stato acquistato. Dello stesso ruolo è Giacomo Casoli. Cresciuto nella Fiorentina, ha diverseesperienze in C, ma anche in B. Leonardo Taurino, seconda punta classe ’95, ha militato prevalentemente in C dove ha diversi gol all’attivo. Camillo Tavernelli, attaccante ventinovenne, ha calcato i campi di B nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 con la maglia del Cittadella. Adriano Montalto è quello che potremmo ritenere il vero colpo di mercato dell’ultim’ora. L’attaccante ha militato costantemente in B, ma anche in C, contribuendo alla promozione lo scorso anno della Reggiana nella seconda serie. Altro colpo “last minute” è Alessio Curcio. Attaccante classe 90’, dopo una “gavetta” tra C e D “esplode” con la maglia del Catanzaro, con cui otterrà una fantastica promozione in B. Osservando le carriere di questi ottimi calciatori, vien da dire che la squadra può ambire ad alti traguardi, ma per scaramanzia non aggiungiamo quali. Starà ai nostri eroi condurci verso le mete più belle e desiderate.