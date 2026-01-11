Calcio

Casertana, uno 0-0 di buon auspicio

Messo sotto il Benevento per 90’

Di Michele Ventrone

La Casertana esce solo con un pareggio dal “Pinto”, fallendo il tentativo di accorciare le distanze. Quello di cui però stiamo parlando è tutt’altro che un fallimento, in quanto i falchetti hanno messo sotto per tutti i 90’ minuti più recupero la capolista Benevento. Alla fine si tratta più di due punti persi che di un punto guadagnato.

 

 

 

Coppitelli vara un coriaceo 3-4-3, Floro Flores con un più accorto 4-3-2-1. Alle prime battute, il Benevento non sembra arrivato a Caserta per difendersi, ma, dopo dieci minuti di studio, esce fuori la Casertana. Ci provano, più che altro su azioni personali, Casarotto (11’), Bentivegna (13’) e Vano (17’). Per i sanniti punizione di Lamesta, che Toscano manda pericolosamente indietro verso la sua porta e De Lucia che la alza in angolo (16’). Dal 30’ in poi i falchetti cominciano a fare sul serio, dominando a centrocampo e creando varie occasioni da rete. Al 36’ cross di Liotti dalla sinistra e testata di Oukhadda facile preda del portiere giallorosso Vannucchi. Alla ripresa, il gioco non cambia e la Casertana è decisa a fare suoi i tre punti. Al 53’ Manconi riceve palla in area, si gira e tira, palla respinta da De Lucia verso Ceresoli, che manca un facile tap-in. Un minuto dopo, un traversone di Pezzella vede un batti e ribatti in area, con prima Heinz, poi Bacchetti e poi Bentivegna che non riescono a buttarla dentro. Al 69’ Casarotto supera Caldirola sulla destra, riesce a tirare, ma è bravo Vannucchi a respingere, poi Saio allontana. Al 70’ Coppitelli fa uscire Vano e mette Butic, l’attaccante nuovo acquisto dei rossoblù. Che si rende subito pericoloso. Al 72’, infatti, Oukhadda crossa dalla destra verso il centro dell’area e trova il croato, che prova un debole ed improbabile colpo d’esterno facile preda di Vannucchi. La partita non vede altri scossoni e i falchetti devono accontentarsi del punto. Ho definito lo 0 a 0 di buon auspicio, perché se la squadra giocasse così tutte le partite fino all’ultima giornata, allora sì che potremmo sognare in grande, perché la squadra c’è e lo sta dimostrando partita dopo partita. Riguardante gli altri scontri diretti, ricordiamo che i falchetti giocheranno in casa contro la Salernitana, mentre Catania e Cosenza saranno affrontate in trasferta. È stato così inanellato il decimo risultato utile consecutivo e il che, unito al bel gioco, sono segnali che la squadra può ambire ad alti traguardi. Solo il tempo ci dirà se il sogno potrà diventare realtà.