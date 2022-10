La Casertana gioca solo 20 minuti di gara. Vittoria facile e meritata per la Lupa Frascati

Altra domenica amara per la Casertana, la squadra rossoblu si è dovuta arrendere ad un ottima Lupa Frascati per 0-1. Sfida che sembravano aver interpretato bene i falchetti creando delle buone trame nei primi 20 minuti. Poi però la mazzata arriva al 21’ quando la Lupa Frascati passa il vantaggio con Frosali. Da quel momento i falchetti non sono riusciti più a far paura alla squadra laziale. Anche nella ripresa il copione non cambia nonostante la scelta di giocare con quattro attaccanti, anzi più volte è proprio il portiere dei falchetti ad evitare lo 0-2. Una sconfitta che allontana la vetta ora lontana 5 punti