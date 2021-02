La Casertana infligge 3 goal al Catanzaro

Non c’è che dire la Casertana del 2020 e ormai un ricordo, dal 2021 la squadra ha totalmente cambiato marcia ed ora senza troppe paure si può dire tranquillamente di voler puntare al 4 posto.

Un motivo in più per crederci risiede nel fatto che i falchetti hanno già affrontato le sfide più difficili Ovviamente questo non vuol dire vittoria assicurata, ma è ovvio che dopo una serie di gare complicate ora vengono quelle un po’ più agevoli che davvero possono essere l’occasione per una svolta.

Ieri pomeriggio si è vista una Casertana dai due volti, nel primo tempo i falchetti hanno sofferto la squadra di casa senza però mai snaturarsi troppo, mentre nelle ripresa ,dopo il vantaggio, la gara è stata gestita in maniera perfetta. Domenica ci sarà un altra grande battaglia con un Avellino in forma e che vorrà mantenere il suo vantaggio sul Bari