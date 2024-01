La Casertana riparte da Monopoli per sognare i playoff

Sarà il Monopoli il primo avversario della Casertana nel 2024. Una sfida molto importante in chiave playoff ma con l’esito molto incerto. In primis perché con l’apertura del mercato le squadre potrebbero già rinforzarsi per la prima sfida dell’anno. La seconda incognita per la casertana e il cambio in panchina del Monopoli con l’arrivo di Taurino. Vedremo se Montalto e company riusciranno in un altro grande risultato lontano dal “Pinto”. Nelle altre altre partite del girone c il Picerno ospiterà la virtus Francavilla mentre il Taranto dovrà giocare a Foggia ,incontro quest’ultimo che si giocherà a porte chiuse. Sfide complicate per Crotone ed Avellino che se la vedranno rispettivamente contro Catania e Latina.