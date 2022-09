Pubblicità elettorale

Finisce con un incredibile 2-2 la sfida al Pinto tra Casertana e Paganese. Dopo il doppio vantaggio della Paganese con i gol di De Felice e D’Agostino la sla gara sembrava ormai finita. Non solo i due gol di scarto ma anche l’uomo in meno per l’espulsione di Esposito ad inizio ripresa. La sfida però quando sembra ormai finita ci ha pensato Raffaele Vacca a segnare due gol nel giro di 4 minuti per regala un punto d’oro per la Casertana.