La Casertana vince ancora e sogna la clamorosa rimonta. Trascinando da un super Turchetta

Ancora una vittoria per la Casertana di mister Congelosi che al Pinto batte per 3-0 la Vis Artena. Una gara dominata dall’inizio alla fine. La squadra del girone di andata sembra solo un brutto ricordo , adesso i falchetti vincono e fanno divertire creando euforia nella tifoseria.

Adesso i falchetti sono a -5 dalla capolista Paganese ma l’impressione è che davvero possono sognare il sorpasso in classifica. Trascinatore ieri pomeriggio al Pinto è stato sicuramente Gianluca Turchetta. Il suo gol al volo è stato di pregevole fattura e ha chiuso una gara che però non è mai stata davvero combattuta. Adesso per i falchetti ci sono due trasferte di fila con la speranza che in queste due gare le due davanti i falchetti si fermino ancora. Una cosa però è chiara per la promozione c’è anche la Casertana.