La città è in lutto. Morto il sindaco Lo Sapio

Il primo cittadino si è spento nella notte all’età di 72 anni dopo una lunga malattia, che aveva cercato di affrontare con riservatezza.

Carmine Lo Sapio era stato eletto sindaco nel settembre 2020 e ha guidato la città fino agli ultimi giorni, nonostante le sue condizioni di salute. Proprio ieri aveva diffuso una lettera alla cittadinanza in cui annunciava di attraversare “un momento delicato” e di affidare temporaneamente la guida dell’amministrazione alla vicesindaca Andreina Esposito.

La camera ardente è stata allestita oggi pomeriggio nella Casa Comunale di Pompei, dove i cittadini potranno rendere omaggio al sindaco. I funerali sono fissati per domani, giovedì 18 dicembre alle ore 10:00, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario.La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia e all’amministrazione.

Molti colleghi e istituzioni hanno ricordato Lo Sapio come una figura impegnata nel servizio pubblico e nel benessere della città.