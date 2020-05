La compagnia aerea Qantas annuncia :” Non ci sarà nessun distanziamento sociale”

Una scelta che, forse, può sembrare strana, visto questo periodo dove il distanziamento sociale e’ la regola principale.

Oggi è arrivata la notizia che una compagnia aerea australiana ha deciso che sui suoi voli non ci sarà il distanziamento sociale. Una decisione, questa, che presta il fianco a delle polemiche, ma che i vertici dell’azienda ritengono necessaria, dal momento che , in caso di distanziamento , potrebbero salire a bordo appena 22 persone e di conseguenza i costi di ogni singolo biglietto sarebbero molto più alti.