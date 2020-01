La consigliera comunale Credentino di Caserta Nel Cuore” chiede l’ accesso agli atti .nell’ occhio del ciclone i servizi sociali

Caserta . La consigliera comunale del gruppo “ Caserta nel Cuore” Emilianna Credentino ha protocollato, nella giornata di oggi venerdì 10 gennaio, una richiesta di accesso agli atti al Comune di Caserta. Sotto l’ occhio del ciclone i servizi sociali. A quanto pare ,come riportato dalla stessa Credentino, proprio nei servizi sociali , tramite la cooperativa eco,sembra siano stati assunte ben 30 persone come interinali ,con il compito di supportare l’assessorato.

La consigliera Credentino , ha ufficialmente protocollato una richiesta di accesso agli atti perché’ sul sito istituzionale del comune non si trova il bando di assegnazione del servizio.

” Non capisco – ha dichiarato la consigliere comunale-come sia possibile operare in questo modo, soprattutto in un settore cosi’ difficile. Spero ha concluso- di riuscire presto ad avere un quadro chiaro relativo al bando, qualora ci fosse stato, di affidamento del servizio.