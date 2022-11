La CRI Caserta in Piazza lancia un messaggio di pace e di amore ( TUTTE LE FOTO)

Caserta. E’ stata una mattinata all’ insegna dell’ Amore e della Pace quella organizzata stamattina, venerdì 25 novembre , dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Caserta, di cui e’ Presidente Teresa Natale .

I volontari della CRI , in occasione della “ giornata internazionale contro la violenza sulle donne ,hanno allestito un gazebo in Piazza Vanvitelli , a due passi dalla Casa Comunale, e hanno dato vita ad una campagna informativa avente come titolo “Che Violenza di Genere”.

L’ evento si e’ tenuto dalle ore 10,00 alle ore 12, 30 e ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno lasciato un messaggio di pace su un cartellone messo a disposizione dai volontari CRI.

La mattinata e’ stata caratterizzata dall’esposizione di pannelli rappresentativi, letture e narrazione di brani tratti da storie vere e conseguenti riflessioni, figurazione scenica della “Red Rouge”, illustrazione delle quattro fasi sul “Ciclo di Walker”.segna dell’ amore e della pace .