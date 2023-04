LA CRI CASERTA PRESENTA IL NUOVO CORSO B.L.S.-D. Guida all’uso del defibrillatore

Caserta. ” Ad un arresto cardiaco si può’ sopravvivere , ad un soccorso in ritardo no ” . Con questo slogan la Croce Rossa -comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale ha presentato ufficialmente il nuovo corso B.L.S.-D. ( Basic Live Support Defibrillation e manovre di disostruzione adulte e pediatriche) che si terrà sabato 29 aprile 2023 dalle 8,30 alle 13,30 presso la sede CRI di Casapulla sita in via P.Iannotta n 32.

A tutti coloro i quali si iscriveranno verrà distribuito in omaggio un Kit didattico , alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato Valido Per Concorsi Pubblici. Per tutte le informazioni scrivere a caserta@cri.it oppure chiamare ai n. 0823 321000 / 331628097.

Il Referente del corso è il Dott. Antonio Damiano.