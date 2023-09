LA CRI -CASERTA RISPONDE PRESENTE ANCHE AL ” SETTEMBRE AL BORGO”

Caserta. Continua il radicamento sul territorio della Croce Rossa – Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. I volontari C.R.I. sono stati impegnati praticamente per l’ intero mese di agosto garantendo sicurezza sanitaria in quasi tutti gli eventi privati e comunali organizzati nel Comune di Caserta e non solo.

Gli uomini e le donne CRI, coordinati dal Presidente Teresa Natale , hanno garantito, nel mese più’ caldo dell’ anno , la loro presenza e la loro assistenza sanitaria nel corso della Kermesse musicale ” Un’Estate Da Re”, sul lungo mare di Mondragone , al Centro Commerciale Campania ogni fine settimana e il giorno di Ferragosto , nella zona mercatale di Casagiove in tutte le serate in cui si sono alternati gruppi di balli . Neanche il tempo di rifiatare e i volontari , ben quattro ogni serata , da ieri giovedi 31 Agosto e fino alla fine della manifestazione hanno già montato una postazione per Settembre al Borgo , altra storica Kermesse Musicale- Culturale organizzata dal Comune di Caserta.

” Sono dei veri e propri angeli – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale- riferendosi a tutti quei volontari che si sono alternarti nel mese di Agosto per garantire sicurezza sanitaria ai cittadini . Come sempre – ha continuato – li ringrazio tutti ,senza di loro ogni nostro sforzo sarebbe inutile. Continueremo a portare avanti con determinazione le nostre iniziative che hanno come scopo finale quello di essere ; un punto di riferimento solido per tutti coloro i quali ne hanno bisogno e un supporto continuo per tutte quelle persone che per svariati motivi non stanno attraversando un buon periodo.”