La Dottoressa Larissa Ventura Botti in campo per la solidarietà

NAPOLI – La Regione Campania si batte anche per la solidarietà, una battaglia senza tregua a favore di centinaia di famiglie in fila per ricevere un pasto oppure un pacco di generi alimentari.

Il Centro Accoglienza della Basilica del Santuario del Carmine Maggiore di Napoli, con alla testa Padre Francesco, negli ultimi 35 giorni ha provveduto ad aiutare ed alimentare oltre 650 ospiti giornalieri senza fissa dimora, ed inoltre 61 famiglie della Parrocchia, 50 della comunità senegalese, 120 di Scampia ed altre 154 di diversa provenienza (due pacchi in 15 giorni).

Anche la Parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra in Marigliano grazie a Don Ciro Toscano ha assistito attraverso la donazione di oltre 400 pacchi alimentari, le famiglie del quartiere Pontecitra, e la parte disagiata della città di Marigliano . Si è contribuito al bene comune, grazie a prodotti elargiti dalle aziende sensibili al tema umanitario, al tempo del COVID19.

Un sollievo per tanti volti in difficoltà, che vivendo una situazione di disagio quotidiano, vanno ad ingrandire le fila della povertà che investe i quartieri più umili.

Grazie alla sensibilità della Dottoressa Larissa Ventura Botti, oggi impegnata nella corsa per la solidarietà, insieme a padre Francesco e Don Ciro Toscano, ha fatto sì che questa gara di beneficenza potesse essere realizzata coinvolgendo, con il suo impegno, le aziende soprattutto della filiera alimentare ed alcuni privati che generosamente hanno risposto all’appello alimentando questa catena solidale.