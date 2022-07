La Ferrari sbanca il Red Bull ring, vince Leclerc

Red Bull Ring Austria. Pronti via parte il Gran Premio , davanti M. Verstappen conserva la posizione su Charles Leclerc che gli parte al fianco, dietro Russell attacca Sainz, che però risponde immediatamente, riprendendosi la posizione n. 3.

Nelle retrovie Hamilton tocca Perez con la sua anteriore sinistra nella parte destra contatto tra le gomme Sergio Perez il messicano la II guida Reb Bull è out dopo poche curve, un presagio della giornata no Red Bull.

Sempre nelle retrovie dopo qualche giro da segnalare il duello Mich Schumacher Lewis Hamilton che vede il figlio della leggenda della F1 non sfigurare un po’ come accaduto nella mini race del sabato.

Ma è la giornata di Leclerc, attacco a segno al giro n 12 al tornantino è testa della corsa presa per la Ferrari n. 16, dopo qualche giro il 14 inizia il walzer dei pit stop si ferma la Red Bull Racing di Verstappen con una strategia di anticipo nel cambio gomme nei confronti della rossa di Maranello. Dopo il rientro ai box Verstappen battaglia con il 7 volte campione del mondo Hamilton che tenta l’ennesima rimonta disperata dopo una partenza dalle retrovie ma la Red Bull svernicia la Mercedes in rettilineo di motore a riprova della sua superiorità imbarazzante.

Al giro n 25 un curioso duello a cinque innescato dopo un sorpasso innescato da K. Magnussen Sulla HAAS che vede coinvolte l’Alfa Romeo, l’Alpine, l’altra Hass e la Mclaren.

Giro n 27 pit stop per Leclerc, che torna in pista ma Verstappen lo scavalca o sopravanza ma dopo qualche giro il 33simo (il n. di Verstappen lo scorso anno ora ha il numero 1) al tornantino in salita la rossa si riprende la testa della gara. Al giro n. 37 si ferma ancora il campione del mondo in carica Max Verstappen sul circuito di casa, ai box sempre in anticipo rispetto alla rossa di Maranello che studia durante la gara con strategia diversa.

Giro 40 out Vettel sulla verde Aston Martin dopo un contatto con un Alpha Tauri (incidente simile a quello di Perez).

Giro n 50 sosta n. 2 anche per la Rossa di Leclerc, il monegasco, al giro 53 sempre dietro alla Red Bull ancora una volta lo attacca e si riprende la testa della corsa (sorpassato ben due volte Verstappen quasi uno smacco nel suo circuito di casa per di più).

Al giro 57 torna a materializzarsi l’incubo affidabilità per la rossa Carlos Sainz terzo (podio sicuro pertanto) accosta sulla ghiaia dopo una fuoriuscita di fumo bianco-azzurrognolo dal posteriore della sua vettura gara finita per lui con il motore che prende addirittura fuoco e il pilota costretto a scendere velocemente dalla sua monoposto n 55, e delusione palese che gli si legge sul volto accovacciato e spettatore non pagante degli ultimi giri di corsa.

Giro n 71 taglia il traguarda Charles Leclerc in zig zag in felicità delirante per il ritorno alla vittoria tutto sommato meritato per tutto l’impegno che stava e sta dando quest’anno, tuttora il giovane pilota monegasco che ricorda per l’ardimento in pista un certo G. Villeneuve, ma con la sfiga di Jean Alesi nelle ultime gare tra ritiri e strategie errate interne.

Secondo Max Versteppen, chiude il podio L. Hamilton.

Nell’ordine finale di arrivo dunque quarto Russell, quinto Ocon, sesto Mick Schumacher, settimo Norris, ottavo Magnussen, nono Ricciardo decimo Alonso sulla Alpine.

Dopo la breve pausa estiva dunque si riapre almeno in parte il duello per la corsa al titolo tra Ferrari e Red Bull che vede la rossa competitiva quest’anno una macchina pari alla Red Bull ma con qualche problemino di affidabilità