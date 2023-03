La Fondazione Cesare Pozzo sceglie il Liceo “Manzoni”.

Al Campus “Manzoni” l’avvio di un nuovo progetto, che coinvolge gli studenti del Liceo

delle Scienze Umane: “A scuola di mutualità”. Gli alunni delle classi 4Bu e 4Cu hanno

incontrato i delegati della Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità ETS.

La Fondazione, attiva dal 2008, propone nelle scuole – accuratamente selezionate- progetti

finalizzati a far conoscere ai giovani la storia del mutuo soccorso e diffondere la cultura della

mutualità, della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Proposte di tematiche di grande attualità,

considerata la necessità, ancora oggi, di mettere a punto forme di auto-organizzazione volte a

tutelare cittadini che affrontino disagi nella propria comunità.

Proficuo il confronto con la Dott.ssa Rosalba Lasorella, Presidente Regionale Campania

della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, e con la Dott.ssa Ornella Aquino.

“Sono molto contenta dell’iniziativa – dichiara la D.S. Adele Vairo –, perché il progetto si

configura come una preziosa occasione per guidare i nostri ragazzi nella riflessione sul rapporto

tra cittadini e Stato e sulla necessità che ognuno ricopra un ruolo attivo”.

Nelle prossime settimane gli alunni tratteranno le tematiche afferenti al tema “La mutualità

oggi” con le Proff. F. Abbate, A. Perrotta e C. Pirozzi – referenti d’Istituto del progetto –

producendo un elaborato di sintesi da inviare alla Fondazione entro il 30 maggio.