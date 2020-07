La foto.Storia di un ladro di libri è il giallo dell’estate maddalonese.

Si infittisce il mistero intorno all’uomo immortalato, pochi giorni or sono, dalle telecamere della chiesa dei Padri Oblati in via Roma, chiesa in cui si sarebbe introdotto in pieno giorno sottraendo un libro.

Lo stesso uomo, che non passa certo inosservato dato il suo abbigliamento fuori stagione, piuttosto invernale, con un impermeabile ed occhiali scuri, pare sia stato avvistato qualche giorno prima nei pressi della chiesa di via Appia: don Marco, il parroco di Nostra Signora di Loreto, afferma che in parrocchia è sparito il messale piccolo.

Ieri sera abbiamo appreso che, anche la parrocchia di san Francesco ha subito il furto di un libro sacro di un certo valore, un libro contenente preghiere dei fedeli.

Abbiamo raggiunto telefonicamente qualche altro parroco, che al momento non segnala nessun furto. Invitiamo tuttavia a prestare attenzione perchè la catena di furti potrebbe continuare.

Chiunque avvisti l’uomo in foto potrà segnalarlo alle autorità competenti. Intanto i carabinieri stanno indagando sul ladro che, anzichè cassette delle offerte ed oggetti sacri, ruba la parola di Dio.

Chiederanno aiuto a don Matteo? Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del giallo dell’estate in questo torrido luglio post covid.

