La “Galbusera” dona una colomba per ogni operatore sanitario dell’Ospedale di Caserta

CASERTA – Un carico di 2000 colombe “Tre Marie” della notissima azienda alimentare “Galbusera” è arrivato mercoledì mattina, 8 aprile 2020, all’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Si deve al Cral, il circolo ricreativo dell’azienda ospedaliera casertana, l’iniziativa.

Il vice presidente del Cral, Nicola Cusano, ed il tesoriere Antonio Savino, grazie anche all’indispensabile avallo del Commissario Straordinario Carmine Mariano e del direttore sanitario del presidio, Mario Mensorio, hanno provveduto a far scaricare il gradito carico in un momento così drammatico.

“È un dono che la Galbusera ha fatto a tutti gli operatori sanitari dell’ospedale, in segno di vicinanza e gratitudine” – si legge sul biglietto che ha accompagnato il carico – “per i sacrifici che affrontate ogni giorno per tutti noi, per il nostro Paese”. Un gesto reso possibile grazie alla mediazione del Cral aziendale dell’Aorn. Le colombe sono state già distribuite ai dipendenti di tutti i reparti.