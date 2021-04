Una domenica amara per la Casertana, la squadra di mister Guidi non è riuscita a fermare la Juve Stabia. Finisce 2-3 per le vespe che così fanno un passo in avanti verso il 5 posto in classifica. Una sconfitta invece che fa molto male alla Casertana è che da una grande opportunità al Monopoli che dovrà affrontare prima il Potenza, per poi in settimana recuperare la gara con il Foggia. Tra le buone notizie per la Casertana il ritorno al gol di Castaldo