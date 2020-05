La “Lega Salvini Premier” in Piazza Gramsci a Caserta con tutto il centro-destra

– Tutti con il Tricolore accanto all’Italia che vuole ripartire come ha annunciato nei giorni scorsi Matteo Salvini.

Anche a Caserta il 2 giugno dirigenti, amministratori e militanti della ‘Lega Salvini Premier’ saranno in piazza ad accogliere le proposte di chi ha pagato piu’ di tutti in questa terribile emergenza sanitaria. L’iniziativa si terrà nella mattinata del 2 Giugno, dalle ore 10:00 alle 13:00, nella centralissima piazza Gramsci, esattamente davanti alla Reggia di Caserta, insieme all’intero centro-destra, con tutti i partecipanti distanziati, muniti di mascherine e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

”Il 2 giugno i nostri militanti, i nostri dirigenti e i nostri amministratori locali saranno in piazza con tutti coloro che hanno voglia di ripartire e ricostruire – ha dichiarato il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ Salvatore Mastroianni – come recita lo slogan della nostra manifestazione “Ripartiamo insieme”, per aiutare l’Italia e gli italiani. Il centro-destra si ritrovera’ non solo a Roma, ma anche in altre cento piazze per stare al fianco di chi vuole ripartire, per accogliere le proposte dei cittadini e dei rappresentanti delle categorie messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria, avendo purtroppo anche un governo sempre più distante dai bisogni e dalle necessità della gente”.