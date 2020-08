LA LETTERA DI LUCIO ROMANO A SERGIO ZAVOLI

Mi mancherà l’amicizia che mi hai donato, il tuo sguardo verso ogni oltre, i progetti per un futuro sempre prossimo e il tuo ultimo libro di poesie che avresti voluto farmi leggere ancor prima di pubblicarle.

Ho nostalgia dei tempi condivisi al Senato, del nostro costante dialogare in Aula, dei tuoi magistrali interventi in Assemblea, delle nostre frequenti riflessioni svolte, tra un impegno e l’altro, in Sala Garibaldi. Della tua costante e sempre attenta presenza in Aula, anche quando le tue condizioni fisiche avrebbero potuto impedirla. Una grande testimonianza nell’onorare il mandato parlamentare.