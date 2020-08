La lista Orizzonti Futuri si presenta alla città di Grazzanise

Comunali Grazzanise: Orizzonti Futuri si presenta ai cittadini.

La Civica Orizzonti Futuri si presenterà ai cittadini, nelle serate di Domenica, in via Oberdan e Lunedì nelle frazioni Brezza e Grazzanise.

Sarà l’occasione per Martino Conte, candidato sindaco, un primo appuntamento per illustrare le linee programmatiche e i candidati.

Della civica sono componenti che si contenderanno i posto in Consiglio Comunale Antonella Caianiello, stimata pediatra del paese, Teresa Cerchiello, segretaria Dem , Federico Conte ex candidato sindaco di Nuovi Orizzoti, Di Nardo Dario, Carmine Giugliano, Massaro Nicola, Parente Paolo , Parente Tania, insegnante trasferitasi da poco dall’Istituto Grazzanisano ad una scuola Samaritana,Russo Anna,Scione Giovanna, da sempre impegnata nel sociale,Sorgente Carmine, Vaio Salvatore, figlio del leader locale leghista candidato dallo stesso e che dovrebbe correre in coppia con la Russo e la Parente al fine di assicurare una comoda elezione per puntare anche allo scranno di assessore e ad un comodo stipendio.