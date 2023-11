La Madrepietra di Apricena celebra l’Architetto Vanvitelli: il 25 novembre l’inaugurazione della mostra “Le pietre e la Reggia: da Apricena a Caserta”

Le cave Garganiche protagoniste dell’approvvigionamento dei materiali lapidei per la “Real fabbrica della Reggia di Caserta”.

Ne ricostruisce le vicende una ricerca documentaria presentata dall’Archivio di Stato di Foggia, in collaborazione con la Reggia di Caserta, il Comune di Apricena, l’Ordine Architetti Foggia, dal titolo “A 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli le nuove scoperte dell’Archivio di Stato di Foggia sulla Reggia di Caserta”.

Da qui – dal lavoro di dialogo e ricostruzione storica avviato nel marzo 2022, che ha evidenziato il collegamento tra la Reggia di Caserta e la pietra di Apricena – la partecipazione del Comune, in provincia di Foggia, all’inaugurazione della mostra “LE PIETRE E LA REGGIA: DA APRICENA A CASERTA”.

Con l’esposizione in programma il prossimo 25 novembre, organizzata in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Apricena, si alza il sipario sul programma delle iniziative previste nel periodo natalizio tra mostre, performance musicali e di danza, laboratori per grandi e piccini, concerti, visite dedicate e aperture straordinarie.

La Madrepietra di Apricena in mostra alla Reggia di Caserta si inserisce tra le iniziative volte ad omaggiare l’Architetto dei Borbone, il Maestro Vanvitelli da cui fu utilizzata per le sue opere più celebri.

La Città sarà presente all’inaugurazione con la mostra “Sculture in corso – Museo Madrepietra Apricena”, con opere uniche di artisti contemporanei come gli scultori Giuliano Vangi, Ugo La Pietra, Cristian Biasci e Francesco Granito.

La Madrepietra approderà alla Reggia anche con la mostra dedicata allo scultore apricenese Francesco Granito intitolata “Dissonanze”, che esplora contrasti nella vita umana attraverso la sua ultima opera “Il tema del doppio”, in Madrepietra, che omaggia Italo Calvino e riflette sulla dualità dell’essere.

L’ esposizione è inclusa nel biglietto di ingresso al monumento e sarà visitabile da lunedì a sabato (escluso il martedì, giorno di chiusura settimanale del Complesso) dalle ore 8.30 alle 13.30, con ultimo accesso alle ore 13.00.

Aperta al pubblico fino al 3 marzo 2024 negli spazi della Castelluccia, nel cuore del Bosco Vecchio del Parco Reale, la mostra «intende intercettare le mani sapienti degli artisti contemporanei che hanno saputo lavorare con la loro maestria la Madrepietra di Apricena», adoperata per la costruzione della splendida residenza reale voluta da Carlo di Borbone.

Maggiori informazioni consultabili sul sito https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/inaugurazione-mostra-le-pietre-e-la-reggia-da-apricena-a-caserta/